新北市都更二箭1.0「主幹道沿線都更」今年7月落日，新北市城鄉局統計，2年內共計受理81件申請案，其中68件符合申請資格，約有81公頃土地將翻轉更新，預期可創造2714億都更價值，同時將可提供3萬8925坪的公益空間服務在地市民；市府緊接推出都更二箭2.0，整合大面積都更與小面積危老基地，同樣有20％獎勵，今年7月已經上路。

新北市城鄉局表示，都更二箭1.0主要幹道都更，是針對寬度達20公尺以上沿線的危險及老舊建築物、海砂屋及都市更新地區等建築，基地規模在2000平方公尺以上或完整街廓，並捐贈提供老人活動、公共托老公益性設施者，得核准最高20％基準容積加給。

城鄉局長黃國峰表示，都更二箭政策執行至7月截止，2年內共計受理81件申請案，其中68件符合申請資格，包含板橋22件、中和9件、永和8件、新店8件、土城6件、三重6件、新莊5件，及汐止、林口、泰山、樹林各1件。

黃國峰也說，申請熱區主要分布於板橋縣民大道、文化路、中山路及三民路、中和景平路及中正路、永和環河西路、新店北新路及中興路、土城金城路、三重重新路及重陽路、新莊中正路及思源路等主幹道沿線。

黃國峰說，都更二箭1.0政策將翻轉更新新北境內約81公頃土地，預期可創造2714億元都更價值，同時申請人將捐贈提供3萬8925坪的公益空間，相當於市府在免支出64億元建造成本下取得138億元價值之空間。

黃國峰說，申請符合資格的68件，其中14件已完成整合並取得核准函，餘54件申請展延及繳交500萬元權利金，提醒應於2025年7月3日前完成整合。

延續都更二箭精神，市府推出2.0升級版「新北市政府辦理跨街廓都市更新容積調派專案計畫」，整合大面積都更與小面積危老基地，將臨路條件差的危老基地之建築容積，調派到臨主幹道的大面積基地，藉此市府無償取得小面積危老基地，並且將其變更為公設綠地，解決老舊社區公設不足問題。都更二箭2.0已在7月上路，將延續施行4年。