超市收銀員歸在第七類疫苗施打優先對象，其中愛買量販表示，愛買已自7月9日（六）開始安排北北基桃地區收銀人員，至配合醫院施打covid-19疫苗，目前收銀人員施打率已完成75%，預計本周施打率可提升至90%，守護員工職場環境的安全。

此外，即起至7月26日（一）愛買量販全門市的美食街和餐廳，維持「禁內用、僅外帶」，維護顧客與員工的健康，每日平均兩小時加強消毒手推車、冷凍櫃門把、手扶梯扶把等，鼓勵多加利用外送服務點餐，用行動支持餐飲業。