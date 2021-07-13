愛買收銀員疫苗施打率 本周可提升至90％ 11:532021/07/13 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 愛買收銀員疫苗施打率 本周完成至90％。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 超市收銀員歸在第七類疫苗施打優先對象，其中愛買量販表示，愛買已自7月9日（六）開始安排北北基桃地區收銀人員，至配合醫院施打covid-19疫苗，目前收銀人員施打率已完成75%，預計本周施打率可提升至90%，守護員工職場環境的安全。 此外，即起至7月26日（一）愛買量販全門市的美食街和餐廳，維持「禁內用、僅外帶」，維護顧客與員工的健康，每日平均兩小時加強消毒手推車、冷凍櫃門把、手扶梯扶把等，鼓勵多加利用外送服務點餐，用行動支持餐飲業。 成交爆量 億級大戶交易倍增 超市超商咖啡優惠 最長時限2.5個月 #愛買 #收銀員 #疫苗 #收銀 #人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 福原愛離婚徹底黑化 國民女兒爆偷腥未來動態曝光 06:312021/07/13 娛樂 屏東網友送泰國蝦 號召400袋熱血 04:102021/07/13 地方新聞 3＋11黑箱沒紀錄、拖一年才入境普篩！網友熱議CDC指揮中心十大民怨 09:272021/07/13 娛樂 徐旭東自爆年初想買疫苗 遭打回票 10:402021/07/13 財經 中國信託志工 疫情下愛不打烊 04:102021/07/13 財經焦點 高振鵬睡夢中辭世 簡單家祭謝幕人生 04:102021/07/13 娛樂新聞 新北＋10 5人與北市有關 04:102021/07/13 地方新聞 鴻海、台積電與上海復星簽約 羅智強揭：民進黨崩潰了 10:302021/07/13 政治 馬英九批政府「技術性卡關」疫苗 71歲生日願望曝光 09:232021/07/13 政治 長照機構解封初步方案出爐 工作人員施打率達8成、住民接種滿14天才能去 10:522021/07/13 生活 民間企業買BNT過程 郭正亮揭內幕 02:082021/07/13 政治 生活熱門新聞 疫苗第二劑怎預約？指揮中心釋疑：莫德納、AZ做法不同 - 生活 莫德納、BNT、AZ打哪個好 專家曝最有效疫苗：快去打 - 生活 泰山-天母616路公車駕駛確診 路線涵蓋雙北急匡列56人 - 生活 環南市場母女檔PCR陽性 引爆家戶感染12人確診 - 生活 東南亞獨角獸後的金庫資本 丁學文預告9月大動作 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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