今（13）日是微解封首日，高市觀光局轄管的場域上午只有零星遊客，推估是平日關係，而這波開放的3處場館通通「掛蛋」，而崗山之眼則有個位數的遊客參觀。觀光局說，觀察指標在這周假日，會加強巡查各景點，有無人潮湧現或違反群聚等規定。

觀光局指出，戶外景點如蓮池潭等本來就開放，而室內如貝殼館、蝴蝶園、月世界服務中心等則實行人流控管，分別為80、80、50人為入館上限，不過今天早上都沒有遊客入館，推估是平日的關係。

另外，人氣景點崗山之眼今天接駁車也開放，景點沒特別採預約制，今天只有個位數人潮。觀光局強調，雖然是戶外景點，但會做好人流管控，而今天是平日較沒遊客，與微解封前一個周末一樣沒什麼人。

此外，水域活動也不在此次開放的項目，包括蓮池潭滑水主題樂園、旗津水域。觀光局表示，旗津可以到沙灘，但必須戴口罩，且不能下水，而人潮觀察重點在周末假日，會派員加強巡查有無群聚、未戴口罩等狀況，請遊客務必遵守三級警戒指引。