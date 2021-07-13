有「本土劇林志玲」封號的演員王晴，除了在多部戲劇有精湛演出之外，更曾發行微寫真EP，一展歌喉圓了歌手夢，她日前上傳一段挑戰接歌的影片，沒想到因為穿著太過清涼，露出傲人上圍及深邃事業線，讓網友眼睛大吃冰淇淋，直呼根本沒辦法專心聽歌。

王晴上傳挑戰接歌的影片，只見她對著鏡頭清唱多首經典歌曲，歌聲可說是相當乾淨悅耳，不過雖然挑戰的多是KTV熱門歌曲，卻屢屢忘詞，讓她懊惱表示：「明明都是很紅的歌，怎麼會這麼多失敗的，給大家笑一下」，不過粉絲的焦點全落在她的傲人身材上，只見演唱過程，一對傲人北半球及深邃事業線搶盡目光，讓所有人充滿無限遐想。

對此，粉絲也紛紛留言：「妳穿這樣，我們會沒辦法專心聽歌」、「姐姐的事業線太誘人，根本太犯規了」、「人長的漂亮，歌聲也好聽」、「好美，真的是所有人的女神」、「看完都要噴鼻血了」，隔天，王晴為了雪恥，再度挑戰接歌，只見她這次穿著較為保守，更搞笑表示：「今天大家應該不會放錯焦點了」。

王晴日前上傳自彈自唱的短片，演唱抖音神曲《熱愛105°C的你》，當時她穿著白色緊身平口衣，露出雪白胸口及性感鎖骨和香肩，並寫下練琴心得：「怎麼樣都沒辦法錄到完美，乾脆就放個凸槌的版本，大家笑一下。」