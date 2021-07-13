面對人情壓力，許多人不知道如何拒絕，像臉書社團「爆怨2公社」日前一名女網友，前陣子因為腳受傷，不便於行，剛好鄰居是計程車司機，於是便尋求對方載她到醫院看診，豈料1、2次搭上關係後，只要她每次出門搭其他小黃，就會被鄰居擺臭臉惡言相向，甚至還要求她「取消叫車」，讓她傻眼又無奈，PO文直呼「害我現在出門，都覺得壓力好大」。

根據臉書社團「爆怨2公社」該文指出，女原PO日前因為腳受傷，需要常跑醫院，所以偶爾幾次直接請開小黃的鄰居幫忙載送，豈料這1、2次請託，讓她從此遭「人情綁架」，事後只要鄰居看到原PO打算搭其他計程車，就會開始狂酸，甚至要求她取消叫車，就連原PO不過指示下樓拿外送餐，鄰居都會追問「要去哪？」緊迫盯人的樣子讓原PO疾呼「好像沒坐他的車就是死罪，害我出門覺得壓力好大」。

有女網友腳傷搭「鄰居小黃」就診，結果從此遭人情綁架。（圖／FB_爆怨2公社）

此文一出，許多網友聽了也都感到不可思議，認為有這樣的恐怖鄰居實在好可怕，先後直言「就算疫情生意難做，也不用這樣吧」、「這種人情綁架超不爽的」、「要坐誰的車是個人自由吧？」「這行為太扯了」、「感覺被盯上」、「直接打電話去客訴他」、「他只是鄰居耶，太不尊重別人了」、「這種舉動好恐怖」。