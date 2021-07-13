在台擁有2100萬用戶的即時通訊平台LINE，透過官方部落格為使用者整理了最新11.11.0版本的新功能。當前針對兩大系統iOS以及Android，最新版都已上架（Android平台於7月6日上線，iOS已於7月12日上線）。迫不及待學習LINE新功能的你快來看看！

LINE 11.11.0版本提供六大新功能。（摘自LINE Blog）

（一）貼圖自動推薦介面優化（支援雙平台）

如果使用者有開啟「預覽貼圖」和「顯示建議貼圖」功能（至LINE首頁「設定」（右上角齒輪）> 貼圖 > 開啟「預覽貼圖」和「顯示建議貼圖」），會發現更新後，建議和預覽貼圖的底色變得比較飽和，這樣的設計可以讓用戶們更容易看到貼圖。

（二）位置資訊介面優化（iOS先行）

在聊天室中，有時使用者會用「位置資訊」分享現在的位置給朋友或是家人。更新後，點進地圖可以在右上角找到「分享」的按鍵，分享更容易也更快速；除此之外，為了讓用戶能更方便查看正確地址，地址的顯示也增加為最多兩列，一眼看到完整地址。為了讓用戶們更清楚且容易的找到目的地，搜尋地址的介面也有進行優化。

（三）LINE社群 / 聊天室表情符號設計更動（雙平台）

有加入LINE社群的都知道，在聊天室裡可以針對特定的對話框、圖片、影片等回覆表情符號；這次更新後，大家有發現表情符號有些許的不一樣。

（四）LINE社群 / 新增資料刪除介面（目前為iOS限定）

之前在LINE實用技巧裡面教過大家如何刪除LINE的快取，減少LINE的所佔的容量；而在本次更新後，可以針對單一的LINE社群選擇刪除特定時間裡社群內的照片、語音訊息和檔案。但目前僅限iOS平台可支援。

（五）LINE社群 / 分享路徑支援LINE社群聊天室（目前為iOS限定）

如果是iOS13以上的用戶，平時在選擇分享對象時，已經可以直接選擇分享給最近在LINE使用過的聊天室。

更新後，除了這些聊天室外，LINE社群也在可以分享的選擇範圍內喔！也就是說，往後要分享給社群的夥伴們更方便了！

（六）LINE購物直播支援留言購買+1功能（雙平台）

這次更新後，在LINE購物直播中若看到想要購買的商品，只要在留言區依照直播主的指示打上「 +1」，系統便會自動將使用者喊單的商品加進購物車，直播結束後就可以直接到購物車結帳囉！ 目前LINE購物直播+1功能第一階段開放部份官方帳號使用。