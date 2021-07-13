防疫期間，不論是在家工作還是分流採買民生物資，台灣人展現超高的群體自我約束，「回家」已成為現在的全民共識；18PARK考量選物方便度，推出視訊賞燈服務，讓消費者不用出門即可輕鬆妝點居家好宅。即刻起至7/27日止，周年慶滿額折扣外，再享官網新會員首購優惠。

還記得沙發旁堆滿雜物的小茶几嗎？每次下班後看到它，原本一股想整理它的衝動隨即被整天的疲倦給淹沒；還記得那次在雜誌上看到的餐廳布置，心想那就是理想中的模樣，想像起家人一起用餐的快樂時光，但東奔西忙的日常卻被三餐老是在外給取代；軟裝達人指出，在家待好住滿的日子正是將生活空間好好改造的絕佳時機！

（圖／18PARK提供）

疫情讓我們的日常回歸到家庭，聚在一起的時間變多了，原本彼此有點分散的生活卻因此重新聚焦。讓家裡成為自己喜歡的樣子，不僅可以提高工作效率，還可以藉由彼此討論、妝點布置的過程中，增加彼此的共同話題與樂趣，家人間的感情也明顯升溫！

18PARK流行燈飾傢飾為減少民眾外出的風險，特別推出「線上視訊賞燈服務」將實體門市才能提供的面對面居家規劃諮詢，透過18PARK官方LINE帳號的串聯，達到「免出門！社交距離超安全，規劃服務近在眼前！」的即時遠端連線服務。

線上視訊服務。（圖／18PARK提供）

台灣燈飾界指標品牌18PARK流行燈飾傢飾，從線上到實體服務不間斷，除豐富的燈飾、傢俱傢飾，更跨足蒐羅眾多風格小物及防疫清潔用品，因應疫情期間18PARK特別推出夏季防疫專案，即日起至7/27日止，門市消費滿額立即享9折回饋，回饋金額無上限!官網新會員首購再享優惠，讓您實體或線上購物都超安心！

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