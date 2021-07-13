台中沙鹿示範公墓旁竹林南溪上游遭傾倒廢棄物，市議員王立任13日會同環保局到現場勘查，發現棄置的營建廢棄物散落5處地點，他要求設置監視器及警告牌，並要求土地所有權的國有財產署盡速清理廢棄物，不要讓該地成為不肖人士倒廢棄物的專屬地點。
王立任表示，遭倒廢棄物地點為沙鹿示範公墓旁，是偏僻地帶，人煙稀少，也未設置監視器，才遭到不肖人士盯上。該處也為竹林南溪上游，若雨勢龐大，廢棄物將隨雨水沖刷入溪，造成溪流堵塞，恐釀災害。
現場目擊的廢棄物包括木材、鐵皮、窗戶、鋼筋水泥及瀝青，丟棄的量堆疊超出一個人高，宛如森林中的一座垃圾山。而海線地區長期成為不肖人士傾倒廢棄物的熱區，希望市府能有魄力，提升巡邏機制，打擊不法。
環保局表示，將會在該地段附近建置監視器及禁止丟棄垃圾告示牌，待查獲傾倒行為人將依廢棄物清理法告發處分。另外也會行文給該地段所有權的國有財產署，請他們盡速派員清理廢棄物避免吸引更多不肖人士前往清倒。
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