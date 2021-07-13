台中市議員王立任接獲民眾通報，指沙鹿示範公墓旁遭棄置營建廢棄物。（王立任服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市議員王立任指出海線地區長期成為不肖人士傾倒廢棄物的熱區，希望市府提升巡邏機制，打擊不法。（王立任服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市議員王立任指出海線地區長期成為不肖人士傾倒廢棄物的熱區，希望市府提升巡邏機制，打擊不法。（王立任服務處提供／王文吉台中傳真）

台中沙鹿示範公墓旁竹林南溪上游遭傾倒廢棄物，市議員王立任13日會同環保局到現場勘查，發現棄置的營建廢棄物散落5處地點，他要求設置監視器及警告牌，並要求土地所有權的國有財產署盡速清理廢棄物，不要讓該地成為不肖人士倒廢棄物的專屬地點。

王立任表示，遭倒廢棄物地點為沙鹿示範公墓旁，是偏僻地帶，人煙稀少，也未設置監視器，才遭到不肖人士盯上。該處也為竹林南溪上游，若雨勢龐大，廢棄物將隨雨水沖刷入溪，造成溪流堵塞，恐釀災害。

現場目擊的廢棄物包括木材、鐵皮、窗戶、鋼筋水泥及瀝青，丟棄的量堆疊超出一個人高，宛如森林中的一座垃圾山。而海線地區長期成為不肖人士傾倒廢棄物的熱區，希望市府能有魄力，提升巡邏機制，打擊不法。

環保局表示，將會在該地段附近建置監視器及禁止丟棄垃圾告示牌，待查獲傾倒行為人將依廢棄物清理法告發處分。另外也會行文給該地段所有權的國有財產署，請他們盡速派員清理廢棄物避免吸引更多不肖人士前往清倒。