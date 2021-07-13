70多歲的王姓老翁因曾酒駕遭吊扣駕照1年，去年11月17日，無照駕車停靠在公車站牌遭員警取締，員警從掌上電腦得知，王翁無照駕駛，因而開單，王翁遭裁罰9000元，吊銷駕照1年內不得考照，但他辯稱是妻子開車，自己只是移車而已，士林地院勘驗員警秘錄器，認定王正要駕車駛離，駁回王翁請求，全案仍可上訴。

王翁駕車停靠在士林區德行東路某公車站牌，員警騎機車停在旁邊，要求他將排檔擺在P檔，原要依違停規定開單，但查詢駕照狀況，發現王翁曾因酒駕，駕照遭到吊扣，還在吊扣期間，立即以「駕駛執照吊扣期間駕駛小型車」逕行告發，台北市交通事件裁決所作成原處分裁罰。

王翁提出行政訴訟，並稱自己沒有開車，因為妻子下車去購物，他擔心被開單，才會從後座移動到駕駛座「顧車」，並未啟動轎車行駛在馬路上，要求撤銷原處分。

士院勘驗影像，員警靠近時，檔位原擺放D檔，員警要求停車，王翁將排檔擺在P檔，而且王翁的妻子坐在副駕駛座，同時正準備要離開，因而判決王翁敗訴。