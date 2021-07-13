A股三大指數13日集體開低，開盤後創指在鋰電、網路安全概念股帶領下衝高，創業板指數點位更一度超越滬指，創A股歷史首次。隨後指數走勢分化，創指下挫後維持低點震盪，一度跌逾1％，市場成交持續放量，外資繼續入場搶籌，北向資金淨流入逾人民幣40億元。

截至午間收盤，滬指漲0.24％，報3556.27點；深成指跌0.19％，報15132.87點；創指跌1％，報3499.52點，失守3500點。

從盤面上看，有機矽、雲遊戲概念股漲幅居前。半導體、鴻蒙概念、稀土永磁概念股跌幅居前。

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