防疫三級警戒延長，為搶宅食商機，晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅即日起至7月31日推出三燔極致鍋物美味，提供「龍蝦海陸雙饗宴」和「三燔壽喜燒鍋」以新鮮生鮮食材組合提供外帶，由晶華集團星級主廚特製湯頭，搭配上頂級肉品，只需要簡單幾步驟，就可在家享受星級飯店料理美味，單人鍋物餐點最低只需660元起，外帶自取價格全面享85折優惠。礁溪晶泉丰旅特別提供「美食得來速」低接觸取餐服務，免下車即可安全取餐。

礁溪晶泉丰旅表示，三級警戒持續延長，宅在家自煮期間也延長，趁此對自己及家人好一點。酒店內唯一的餐廳「三燔礁溪」延續台北晶華「三燔本家」的精緻日式烹煮精神，此次防疫期間首推外帶佳餚「龍蝦海陸雙饗宴」雙人份，外帶自取優惠價只需2270元，選來自東海岸的新鮮活龍蝦搭配超大肥美干貝、東部海岸新鮮上岸鮮魚片、來自台灣本地新鮮等時令海產，組合成視覺效果一流的海鮮盛合，加上Prime等級的美國牛肉，獻上豪華海陸套餐，宅在家即可品嚐多元豐美的海陸雙主餐鍋物料理。

也可選擇「三燔壽喜燒鍋」，外帶自取優惠價單人份只需660元，即可享用主廚嚴選上等肉品美國下肩胛肋眼牛、丹麥梅花豬肉、Q彈讚岐烏龍麵和清爽無負擔的三燔特製壽喜燒醬。或是選擇「頂級肉品鍋」，外帶自取優惠價單人740元，在家輕鬆品嚐美國頂級無骨牛小排、台灣生技豬、日式拉麵和主廚特製高湯，以上兩種外帶鍋物皆搭配礁溪季節溫泉時令蔬菜，直接品嚐食材的清甜原味，防疫在家也能兼顧營養與美味，以最划算的價格滿足味蕾。