全如有條件微解封，為回歸正常生活揭開序幕，Uber網際網路系統（即Uber App）今（13）日宣布推出10趟85折乘車優惠，幫助民眾重返工作與日常生活。Uber表示，目前大部分合作車隊之職業駕駛都已經完成新冠肺炎疫苗接種，Uber和合作車隊提供來回2趟100元的乘車優惠給欲前往接種疫苗的職業駕駛，與相關主管機關緊密合作，全力協助職業駕駛全部完成疫苗接種。

為幫助民眾逐步展開安全新生活模式，自7月13日到7月25日上午8:00到晚上19:59期間，輸入優惠序號「安心搭車」*，即可享共計10趟85折的乘車優惠（每趟最高折抵100元），還能與雙享方案疊加使用，安全搭車也能聰明省。

百業逐步復甦之際，無論是上下班等必要性移動需求、或出門散步透氣，民眾可以在 Uber App 依照每個人的需求及偏好選擇包含經濟實惠的「菁英優步」、能預先在 App 選擇車內溫度和避免與司機交談的「菁英 Plus」、享受高級乘車待遇的「尊榮優步」、親子外出貼心首選「寶寶優步」，以及多人大空間的「樂聚優步」。

由於疫情仍為三級警戒，Uber 也貼心提醒在乘車過程中應保持適當安全社交距離，4人座選項同行乘客人數盡量以2人為限；6人座選項則以4人為限。並建議乘坐於後座，打開窗戶保持空氣流通。此外，Uber App 近期也於台北、新北、基隆、桃園、新竹，以及台中市推出「Connect 優快送」包裹外送服務，以無接觸方式讓民眾和商家多一個安全運送的選擇。

Uber 台灣總經理楊思祥表示，疫情尚未遠離，Uber從促進職業駕駛施打疫苗與落實防疫安全措施讓民眾使用 Uber App 叫車時感到安全與安心。Uber 與多元化計程車合作車隊積極與交通部上下各級溝通，協力促進職業駕駛列於優先施打疫苗對象。Uber感謝政府看重辛勤於運輸產業第一線的計程車司機們，並提供司機來回2趟100元的乘車優惠，鼓勵司機安全地接，更與監理單位緊密合作，力促駕駛都能於指定時段內完成疫苗接種。

楊思祥表示，Uber後續和合作車隊也正積極爭取未列入名單的駕駛人納入第二波施打規劃。至今於載運量最高的雙北駕駛施打率已經達近9成，Uber會持續努力並促進提高施打率，保護職業駕駛和全民的健康。

此外，Uber 與多元化計程車合作車隊持續採取嚴密防疫安全措施，除了免費提供橘子工坊制菌清潔噴霧，讓駕駛可於每趟行程間進行車輛消毒外，也與USpace智慧共享車位合作，提供雙北與台中地區的職業駕駛預約制車輛清潔消毒服務。職業駕駛全程配戴口罩、每日落實車內深度清潔消毒與自主體溫量測，如有身體不適不上線，並立即與合作車隊、Uber App 線上客服以及相關主管機關主動通報。而 Uber App 擁有人臉識別技術的「口罩驗證機制」功能、上線前的安全核對清單也協助職業駕駛落實防疫工作以渡過疫情。乘客也需要配合掃描車內 QR Code 完成簡訊實聯制簡訊實聯制，並且建議不在車內飲食或是拿下口罩。