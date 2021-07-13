新冠肺炎疫苗預約平台已啟用多日，中央流行疫情指揮中心今日稍早更擴大開放18歲以上登記。對此，財經網美胡采蘋表示，一早去菜市場時，每個攤商都在問「你要打AZ還是莫德納？」她也透露自己僅登記施打AZ。

指揮中心日前開放第9、10類人登記接種，為18至64歲有重大疾病病患，及50至64歲成人，今（13）早於全國防疫記者會中，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，開放18歲以上登記接種意願，並可自選打AZ或莫德納。

針對疫苗擴大接種，胡采蘋稍早於個人臉書粉專《Emmy追劇時間》指出，今早赴傳統市場採買，發現每一攤都在討論疫苗接種一事，聽到最多討論的是「你要打AZ，還至莫德納？」胡采蘋笑說，這是繼莫德納出現「鋼鐵手臂」後，最熱門的話題。

胡采蘋也透露，當初在填選疫苗接種意願登記表時，僅勾選AZ，並表示「我當然是堅決參加AZ年輕人認證大賽」。事實上，先前有不少專家指出，AZ疫苗對於長者來說，比較沒有副作用，相對的，若施打後出現身體不適等副作用，即為AZ認證的年輕人。

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