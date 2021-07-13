年代新聞美女主播陳園淳外型亮眼，五官可愛，身材更是纖細，散發出一股仙女感，在主播台上的專業表現有目共睹，雖然陳園淳穿上高跟鞋後有180公分高，但個性非常溫暖親民，經常在社群分享生活近況，今年5月產後的她，才做完月子沒多久，竟宣布將要復出，還貼出全身照，讓眾人驚嘆她實在瘦太快。

陳園淳2018年宣布擺脫單身，樂嫁大她9歲的鴻海高階主管，理智派的她，跟先生雖有宴客，但省去繁複的儀式，睡到飽後跟家人、朋友歡聚吃了場飯，一切開心，婚後先生尊重她想繼續工作的決定，直到今年2月，陳園淳宣布懷孕，直到產前才終於停下工作。

陳園淳曾分享懷孕過程中經歷各種不適，反胃又瘋狂孕吐，吐到懷疑人生，當時她還傷心地說：「吐成這樣還不斷發胖」，很擔心身材回不去，不料她今年5月23日生產，至今還不到2個月，她已在臉書貼出穿上主播套裝的照片，宣布將復出。

陳園淳昨(7/12)在臉書po文，曬出最新主播服，以及優秀團隊幫她打造的妝髮，吐露心情：「兩個月前，這是我的日常，兩個月後，卻覺得自己難得人模人樣必須拍照留念.嬰兒真是可怕的生物啊！為了兩周後上工做準備！！」，眾人誇她當媽還是很辣，直讚「妳也瘦太快」，釣出本尊回應：「肚子很鬆，下次露給你看」，還說照片成果之所以看上去不錯，是因為「外套遮住了啦！」。