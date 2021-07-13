會員全程需戴口罩，員工在會員使用過器具立即消毒，杜絕疫情產生。 （陳怡誠攝）

全台知名健身品牌World Gym，配合中央做好防疫措施，教練(左)全程戴口罩及防護面罩，讓會員安心運動！（陳怡誠攝）

知名健身品牌World Gym 13日起微解封，配合中央防疫規範，提供員工每周1次的快篩劑。（World Gym提供／張穎齊台北傳真）

World Gym品牌公關經理廖容瑩。（張穎齊攝）

知名健身品牌World Gym 13日起微解封，配合中央防疫規範。（World Gym提供／張穎齊台北傳真）

知名健身品牌World Gym 13日起微解封，配合中央防疫規範。（World Gym提供／張穎齊台北傳真）

知名健身品牌World Gym 13日起微解封，配合中央防疫規範。（World Gym提供／張穎齊台北傳真）

知名健身品牌World Gym 13日起微解封，配合中央防疫規範。（World Gym提供／張穎齊台北傳真）

知名健身品牌World Gym 13日起微解封，配合中央防疫規範。（World Gym提供／張穎齊台北傳真）

全台部分場域13日起微解封，教育部發布的指引指出，健身場館需人流管制降載、禁止運動器具混用、縮減課堂、教練每周快篩等規定，知名健身品牌World Gym表示，全面配合中央防疫規範，並投入200萬購買5000劑快篩，供員工使用，提供會員及員工更安全、健康的運動工作環境。

教育部規範，進入健身場館需進行人流管制，以最適當承載量25％為限，器材設備應間隔開放，每次使用後需消毒，並禁止混用運動器具、避免肢體碰觸、避免團體競技，須全程佩戴口罩。

至於團體課程方面，場地除要有2公尺安全距離標線，也要縮減課堂與學員人數，課程得間隔至少1小時，教練每周都得進行1次快篩。一對一教練課也要以示範代替觸碰，教練需全程配戴口罩或面罩，也不能進行運動按摩與輔助伸展等近距離接觸，且包括泳池、淋浴間、蒸氣室、三溫暖與烤箱等設施都不得開放。

World Gym品牌公關經理廖容瑩表示，自5月15日停業後，不間斷地提供線上運動課程， World Gym也遵循教育部體育署規定，以高規格的方式，執行安心運動措施，進場時雙手酒精消毒、在俱樂部大門設有紅外線體溫感測儀，測量體溫零接觸；每小時更有防疫消毒團隊及增設，進行器材、「頻繁觸摸區域」環境清潔消毒。

廖容瑩指出，為全體員工的健康，防護面罩及快篩試劑皆已採購到位，第一批採購快篩試劑5000劑、投入200萬，並實施員工自主健康管理，每天上班需測量體溫，而一對一教練課程，教練也須全程配戴口罩及護目鏡，並避免肢體接觸，同時也保持社交安全距離1.5至2公尺以上，會所內也放置多罐消毒酒精，提醒會員使用完器材後，隨手擦拭、清潔器材。

一大早前往World Gym台北南京店的陳姓會員表示，擔心人太多就無法健身，所以上午8時就到，因都有做好防護、隨時攜帶酒精，且悶了2個月沒健身很罪惡，所以敢上健身房，雖戴口罩健身很悶，但總比沒運動好。另一名劉姓會員則說，還是會怕，因健身房是密閉空間，加上大家運動呼吸量大，所以還是等打完疫苗再去。