會員全程需戴口罩，員工在會員使用過器具立即消毒，杜絕疫情產生。 （陳怡誠攝）
會員全程需戴口罩，員工在會員使用過器具立即消毒，杜絕疫情產生。 （陳怡誠攝）
全台知名健身品牌World Gym，配合中央做好防疫措施，教練(左)全程戴口罩及防護面罩，讓會員安心運動！（陳怡誠攝）
全台知名健身品牌World Gym，配合中央做好防疫措施，教練(左)全程戴口罩及防護面罩，讓會員安心運動！（陳怡誠攝）
知名健身品牌World Gym 13日起微解封，配合中央防疫規範，提供員工每周1次的快篩劑。（World Gym提供／張穎齊台北傳真）
知名健身品牌World Gym 13日起微解封，配合中央防疫規範，提供員工每周1次的快篩劑。（World Gym提供／張穎齊台北傳真）
World Gym品牌公關經理廖容瑩。（張穎齊攝）
World Gym品牌公關經理廖容瑩。（張穎齊攝）
知名健身品牌World Gym 13日起微解封，配合中央防疫規範。（World Gym提供／張穎齊台北傳真）
知名健身品牌World Gym 13日起微解封，配合中央防疫規範。（World Gym提供／張穎齊台北傳真）
知名健身品牌World Gym 13日起微解封，配合中央防疫規範。（World Gym提供／張穎齊台北傳真）
知名健身品牌World Gym 13日起微解封，配合中央防疫規範。（World Gym提供／張穎齊台北傳真）
知名健身品牌World Gym 13日起微解封，配合中央防疫規範。（World Gym提供／張穎齊台北傳真）
知名健身品牌World Gym 13日起微解封，配合中央防疫規範。（World Gym提供／張穎齊台北傳真）
知名健身品牌World Gym 13日起微解封，配合中央防疫規範。（World Gym提供／張穎齊台北傳真）
知名健身品牌World Gym 13日起微解封，配合中央防疫規範。（World Gym提供／張穎齊台北傳真）
知名健身品牌World Gym 13日起微解封，配合中央防疫規範。（World Gym提供／張穎齊台北傳真）
知名健身品牌World Gym 13日起微解封，配合中央防疫規範。（World Gym提供／張穎齊台北傳真）

全台部分場域13日起微解封，教育部發布的指引指出，健身場館需人流管制降載、禁止運動器具混用、縮減課堂、教練每周快篩等規定，知名健身品牌World Gym表示，全面配合中央防疫規範，並投入200萬購買5000劑快篩，供員工使用，提供會員及員工更安全、健康的運動工作環境。

教育部規範，進入健身場館需進行人流管制，以最適當承載量25％為限，器材設備應間隔開放，每次使用後需消毒，並禁止混用運動器具、避免肢體碰觸、避免團體競技，須全程佩戴口罩。

至於團體課程方面，場地除要有2公尺安全距離標線，也要縮減課堂與學員人數，課程得間隔至少1小時，教練每周都得進行1次快篩。一對一教練課也要以示範代替觸碰，教練需全程配戴口罩或面罩，也不能進行運動按摩與輔助伸展等近距離接觸，且包括泳池、淋浴間、蒸氣室、三溫暖與烤箱等設施都不得開放。

World Gym品牌公關經理廖容瑩表示，自5月15日停業後，不間斷地提供線上運動課程， World Gym也遵循教育部體育署規定，以高規格的方式，執行安心運動措施，進場時雙手酒精消毒、在俱樂部大門設有紅外線體溫感測儀，測量體溫零接觸；每小時更有防疫消毒團隊及增設，進行器材、「頻繁觸摸區域」環境清潔消毒。

廖容瑩指出，為全體員工的健康，防護面罩及快篩試劑皆已採購到位，第一批採購快篩試劑5000劑、投入200萬，並實施員工自主健康管理，每天上班需測量體溫，而一對一教練課程，教練也須全程配戴口罩及護目鏡，並避免肢體接觸，同時也保持社交安全距離1.5至2公尺以上，會所內也放置多罐消毒酒精，提醒會員使用完器材後，隨手擦拭、清潔器材。

一大早前往World Gym台北南京店的陳姓會員表示，擔心人太多就無法健身，所以上午8時就到，因都有做好防護、隨時攜帶酒精，且悶了2個月沒健身很罪惡，所以敢上健身房，雖戴口罩健身很悶，但總比沒運動好。另一名劉姓會員則說，還是會怕，因健身房是密閉空間，加上大家運動呼吸量大，所以還是等打完疫苗再去。

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#運動 #WorldGym #快篩 #教練 #微解封