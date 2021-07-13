年薪千萬美元的ESPN黑人名嘴史密斯(Stephen A. Smith)，他近日在自家節目提到大谷翔平，他認為大谷不適合擔任美國職棒的門面，「他是一個需要翻譯在旁邊才能讓你聽懂他在講什麼鳥的傢伙。」「他是個不會說英語的外國人，如果他就是你的招牌，我認為某種程度上傷害了這個行業。最好是哈波(Bryce Harper)、卓奧特(Mike Trout)這樣的人來當招牌，可惜現況並非如此。」

史密斯這種發言立刻引爆球迷怒火，逼得史密斯隨即在推特道歉：「我先說聲對不起，我絕無意冒犯任何族群，特別是亞裔族群，特別是大谷翔平本人。我身為一個非裔美國人，我明知種族刻板印象在這個國家帶來的傷害，我應該要更有警覺。大谷是體壇最亮眼的明星，我理當要肯定他帶來的正面影響，但我搞砸了。」

依照史密斯的理論，他指出籃球明星吉諾比利(Manu Ginobili)、諾威茲基(Dirk Nowitzki)也是外國人，但他們的英語都很流利，他甚至還說「學英語並不難」。

另一個主持人凱勒曼(Max Kellerman)是猶太人，他試圖緩和史密斯的話，「語言在任何運動都是一種藩籬，不限於棒球，我同意大谷可以學一學英語，這在美國派得上用場。」

事實上大聯盟「菜英文」的球員太多了，現在最火紅的幾個新星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)、小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)、小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)都是講西班牙語的，洋基「古巴飛彈」查普曼(Aroldis Chapman)打了十多年大聯盟也還是需要翻譯。

史密斯最後又補充解釋：「你們還不了解我？只要我失言冒犯任何族群，我必定會道歉的，我可是個黑人，我很懂這道裡。我只是想表示身為在美國打球的超級巨星，學一下英語對整個行業都是有幫助的。」

有人翻出史密斯先前的言論，其實他是支持大谷的，他批評大聯盟不懂得推銷大谷，「職棒好不容易出現一位當代的貝比魯斯（大谷翔平），他們有好好宣傳嗎？天使球場外有多少人穿大谷球衣，電視上有多少大谷的廣告？職棒界最好快點醒一醒。」因此這整個失言風波可能只是小小的誤會。