大陸近年流行以「直播帶貨」推銷產品，網路主播成為新興行業，但同時出現售賣假貨等亂象。文化和旅遊部周一（12日）發布《網絡表演經紀機構管理辦法》，對經營網路主播的表演經紀機構加強規範，同時列出監管網路直播的相關法律。

文旅部指出，當前市場出現一種網路表演經紀機構，外界稱為「主播經紀機構」、「MCN機構」等，專門為網路主播提供配套服務。新法案則首次將前述網路主播經紀機構，視為與線下的經紀機構一樣，同樣納入政府規管，規定其基本經營原則、經營直播活動所需的資格、對網路主播和相關活動人員的要求等。

中國演出行業協會部秘書長潘燕表示，加強管理文化領域生產的內容，可以避免出現低俗或違法的行為，促進行業長遠發展。

大陸網路主播數量龐大。截至去年底，網路表演（直播）行業主播帳號累計超過1.3億，但由於主播人數眾多，當局無法單一管理。這次法案針對背後的經紀機構，要求定期對簽約主播進行政策培訓，明確禁止違法內容和行為，加強網路主播的守法意識，提升業務水平和職業道德。