根據《北京青年報》報導，7月13日上午，大陸國務院新聞辦召開新聞發布會，由大陸海關總署統計分析司司長李魁文介紹上半年大陸外貿進出口情況。他表示目前大陸已經向112個國家、地區出口5億劑新冠疫苗和原液，統計大陸出口量已經相當於目前全球總產量1／6。