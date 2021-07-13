陸已出口5億劑疫苗和原液 約當全球產量1／6 12:242021/07/13 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統計大陸至今已出口5億劑疫苗和原液。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據《北京青年報》報導，7月13日上午，大陸國務院新聞辦召開新聞發布會，由大陸海關總署統計分析司司長李魁文介紹上半年大陸外貿進出口情況。他表示目前大陸已經向112個國家、地區出口5億劑新冠疫苗和原液，統計大陸出口量已經相當於目前全球總產量1／6。 陸2款疫苗進入COVAX疫苗庫 7月起輸向世界 透過商業談判 台積電與永齡完成1000萬劑採購及捐贈 BNT每劑約980元 耗資百億元 #原液 #5億劑 #陸 #疫苗 #全球產量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美衛生官員與輝瑞會商 重申暫無須加打第3劑疫苗 10:062021/07/13 國際 爭取恢復陸港通關 林鄭籲多打疫苗 04:102021/07/13 產業財經 兩岸產線連線 榮成再生漿 拓大陸高階紙市占 04:102021/07/13 財經要聞 蘇揆稱第1季到貨2千萬劑 已跳票50次 339億疫苗預算 立委追錢花去哪了 04:102021/07/13 焦點要聞 42歲尹馨預約到施打疫苗殘劑 興奮直呼：祝我好運 08:252021/07/13 娛樂 民間企業買BNT過程 郭正亮揭內幕 02:082021/07/13 政治 民間買到了BNT疫苗 戳破蔡意識形態荒謬 04:102021/07/13 焦點要聞 周興哲上海隔離搞到飯店跳電 04:102021/07/13 娛樂新聞 對付Delta等變異株 改善保護力下降問題 次世代莫德納疫苗 明後年各買1500萬劑 04:102021/07/13 焦點要聞 印尼單日確診破4萬起 04:102021/07/13 話題觀察 地方買疫苗 政院稱沒開專案必要 04:102021/07/13 焦點要聞 兩岸熱門新聞 陸2030預料將主導全球經濟、半導體等7領域 - 兩岸 - 旺報 尋遍全大陸 電影《失孤》原型主角終找回失蹤24年兒 - 兩岸 劉德華祝福郭剛堂找回失蹤24年兒子 呼籲支持反拐賣兒童 - 兩岸 澳42％認為會對中開戰 陸媒：梅鐸是操弄全球反華輿論背後大佬 - 兩岸 揭秘嫦娥五號帶回的「月球土特產」 長這樣 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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