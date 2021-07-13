為提供居家旅人療癒，香港旅遊發展局最近就推出一系列ASMR短片，配上夏日主題，透過蒐集香港大自然多姿多彩的樂章，幻化成臨場感十足、療癒心靈的視聽體驗，每段短片以夢幻自然的聲音作導航及30秒的環境影像，帶領觀眾探索香港鮮為人知的角落，觸動觀眾的感官體驗的同時，雖然安坐家中也彷彿置身於香港的自然綠野。

因疫情影響，人們宅在家的時間變長，海外旅遊計劃雖然還未能成行，但透過網路世界的雲端旅遊亦趁勢而起，不論是創意的影音短片或是線上旅遊都能帶來全新的體驗。尤其是近期網路正夯、強調沈浸式體驗的ASMR影片也大受歡迎，ASMR是自發性知覺經絡反應，也就是藉由視覺、聽覺等感官刺激產生愉悅感，進而達到身心靈療癒，最適合宅在家神遊一番。

坪洲ASMR體驗選取了輪船鳴笛聲、寺廟敲鐘擊鼓聲和求籤聲；城門水塘ASMR體驗則收錄了樹葉搖擺聲、瀑布流水聲、小鳥鳴和聲及拍打翅膀的聲音，吸引觀眾側耳傾聽；赤柱ASMR 體驗錄製了浪花濺起聲、紙扇打開時颯的一聲，以及在地道茶餐廳咬一口溫熱的美味法式吐司的清脆聲音。西貢ASMR體驗則集合來自海洋的多種獨特音調和聲音，讓人感受在立槳衝浪時可以享受到的海洋協奏曲。

香港這座國際大都會，郊野公園佔土地面積約四成，山巒起伏、綠林環繞，且遍佈瀑布和水庫。蜿蜒的遠足徑和白沙海灘，是尋幽探秘、放鬆身心的絕佳勝地。今夏全新推出的「咫尺自然·就在香港」主題網頁就依登山遠足、休閒觀光、探索離島及運動探險四個類別，整理了13條季節性主題路線，每條路線都有對應的介紹影片及行程攻略，包括距離、海拔、難度、預算時間等和沿途風光景色，就連打卡秘境、地道美食推薦和交通指南也都一應俱全，為旅客在計劃未來的香港郊野之旅提供靈感。

其中特別推薦的是各種水上活動，與城市只有咫尺之遙，卻鮮為觀光遊客所知。有「香港後花園」之稱的西貢，可以體驗獨木舟、浮潛和立槳衝浪運動，近距離在地質公園的火山岩園區，欣賞擁有歷史超過數億年的壯觀岩層、海蝕洞等天然奇觀，並遊覽充滿歷史色彩的小島。