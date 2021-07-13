新竹市勞動力援助人員職業工會辦理「實用觀光日語進階班」，近日完成36小時課程，首次舉辦線上結業式。（莊鑑川提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市勞動力援助人員職業工會辦理勞動部勞動力發展署桃竹苗分署110年度提升勞工自主學習計畫「實用觀光日語進階班」第01期25位學員，本期期中碰上疫情升溫而改線上學習，近日完成36小時課程，首次舉辦線上結業式，每位同學也寫了不同的畢業感言。

勞動力援助人員職業工會理事長莊鑑川指出，此次「實用觀光日語進階班」是於今年5月8日開課，但開課沒多久就遇上疫情升溫提升警戒至3級，進階班因此改為線上教學，直至7月10日完成36個小時的課程，計有25人結業。

莊鑑川說，此次課程可注重日語會話能力外，並規畫日本語言、文化、文學、觀光、貿易日語，以加強觀光、貿易日語為發展目標，同時以加強日本語文學系的宗旨與教育目標，能符合因應日文人才所須具有的專業能力，配合國家經濟發展與社會需要，提升學員日語溝通表達能力。

課程結束後學員將能運用所學的日語常用句型及會話，與日本人溝通更加順暢，進而將我國情形詳實介紹給當地日本人，成為最佳觀光大使。

而因為疫情的關係，課程改成遠距線上教學，雖然是不同的學習方式，但每位同學還是很認真的學習，因為疫情的關係也改成線上結業。