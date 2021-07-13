央視揭秘嫦娥五號帶回的「月球土特產」究竟長什麼樣子。（圖取自央視）

央視揭秘嫦娥五號帶回的「月球土特產」究竟長什麼樣子。（圖取自央視）

大陸國家航天局12日舉行嫦娥五號任務第一批月球科研樣品發放儀式，代表著大陸對月球樣品科學研究工作正式啟動。

央視報導，首批發放的月球科研樣品共17.4764克，被分為31份，分別發放給13個科研機構。

其中包括了光片樣6個157.6毫克，岩屑樣13個868.8毫克，粉末樣品16.45克。

去年12月17日，嫦娥五號探測器圓滿完成月球樣品採樣返回任務，帶回了月球樣品。嫦娥五號探測器在執行月球樣品採集任務中，探測器通過表取和鑽取兩種方式，共獲得了約1731克月球樣品。

月壤到底長什麼樣子？探月工程三期副總設計師地面應用系統總師李春來表示，透過肉眼看到的月壤，就像黑色的沙土，但顆粒更細，並且乾燥沒有水分。但是在顯微鏡下看到的月壤，不僅有了色彩，形狀也各不相同。

李春來說，很多月球岩石原來應該是玄武岩，破碎崩解以後，有的東西還是保持它原有的礦物的組合特性，我們一般叫岩屑，就是岩石的碎屑，只是物理上變小了，但它所有的原來的結構構造、礦物的關係還是保持跟原來的玄武岩一樣。

李春來介紹，不同於地球表面的土壤，受到多種因素的影響，月壤的顆粒都相對較小。

目前，嫦娥五號採集的樣品，平均粒徑大概只有不到10微米。他指出，這跟原來的認識還是不一樣、不一致的，與阿波羅樣品也不一樣，是非常細的月壤樣品。