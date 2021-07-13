2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異株近期在歐洲蔓延，希臘與法國相繼宣布強制醫護人員接種疫苗，且僅允許已接種疫苗的民眾出入電影院等特定場所。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）為拉高疫苗接種率，今天宣布諸多措施，預約接種的人數隨即在晚間創下新高紀錄。

馬克宏在全國演說中宣布，自8月起，任何想在外飲食、搭長途火車或前往購物中心的民眾，都必須出示疫苗接種證明或病毒採檢陰性證明。

民眾參加節慶活動、上戲院、看電影，也都要出示這種「健康通行證」，這是法國政府因應Delta變異株染疫人數激增的策略之一。

馬克宏說：「民眾會理解到，（政府）不是立刻強制接種疫苗，但我們會盡量擴大健康通行證的適用範圍，盡可能鼓勵更多人去接種。」

法新社報導，許多尚未接種疫苗的人想到未來每次出門吃一頓飯、喝一杯飲料前，可能都得接受採檢，顯然立刻就有了接種意願，主要的幾個預約網站流量暴增。

此外，馬克宏說，目前免費的COVID-19採檢將自9月起改為自費，「以鼓勵（民眾）接種疫苗，而不是做一堆採檢」。

他還宣布，自9月起強制醫護人員、安養院員工和其他會接觸高風險群體的工作者接種疫苗，與希臘、義大利、英國採取類似措施。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）補充說，9月起，上述工作人員若未接種疫苗，將不得上班，也領不到薪資。

法國約有6700萬人口，其中3550萬人已至少接種一劑疫苗，但近幾週的施打速度減緩。

據信Delta變異株的傳染力比原始病毒強60%。根據官方數據，法國單日新增病例已增至4000多例，半數與Delta有關，但醫院通報的病故人數很少，今天新增4例。

美國約翰霍普金斯大學統計，法國迄今累計約587萬人感染、逾11萬人病故。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天也下令，所有醫護人員都必須接種疫苗，包括安養院員工。

他在全國演說中表示，所有安養院員工都要在8月16日前接種疫苗，否則須請病假；另自9月1日起，強制公私立機構的醫護人員接種。

希臘約有1070萬人口，已有430萬人完整接種疫苗。

米佐塔基斯說，自7月16日起到8月底，只有已接種疫苗的民眾可進入室內場所，例如娛樂中心、酒吧、電影院和戲院。

希臘今天通報約2000起新增病例，比一週前的800例暴增不少。根據約翰霍普金斯大學數據，希臘累計約44萬起確診病例，超過1萬2000人喪命。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1100713