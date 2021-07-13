13日全國高中職免試入學放榜，今年嘉義區免試入學榜首涂詠程，以第一志願錄取嘉義縣立永慶高中。涂詠程立志成為一名中醫師，希望未來能在永慶高中優質課程與師資的培育下進入理想大學的中醫系所。永慶高中校長蘇淵源說，這次成功將嘉義區榜首留在永高，表示多幾年來的努力和耕耘，家長看見了，更得到了學生的認可。

涂詠程表示，選擇永慶高中是因為永慶高中近年來升大學榜單成績亮眼，尤其最近兩年連續培育出醫學系、中醫系的高材生，讓他深信就讀社區高中也可以很「威」，加上去年底代表嘉義縣參加字音字形組全國語文競賽，曾與永慶高中代表隊師生相處數日，對該校老師的專業、認真及學生的熱情、積極印象深刻。

東石國中黃國軍校長表示，涂詠程成績優異，會考成績5Ａ＋＋，作文5級分，也是東石藝才班打擊部同學，曾參與多項比賽，並獲得四項全國音樂比賽參賽權，109學年度參加本縣語文競賽，在字音字形組勇奪全縣第一名。

嘉義縣教育處長李美華表示，過去嘉義縣優秀學生選擇高中時，寧可舟車勞頓也要選擇嘉義市區離家較遠的明星學校，同學就近選擇永慶高中，不但深具勇氣，而且充滿智慧，因為這是最好的選擇。

蘇淵源說，永高從三年前開始逆勢增班，高中部從原本的12班，到今年8月已經達到18班的規模，三年之間增加了6個班，值得一提的是，今年4個普通班全部額滿之外，首次以考試入學分發招收的「AI科技特色班」也達標，共錄取了32人。

嘉義區13日上午公布110學年度高級中等學校免試入學（含特色招生考試）分發結果，本區招生名額計6332人，包含34所學校，123個科組，實際報名人數4776人，共計4747人錄取，佔分發人數比99.4％。