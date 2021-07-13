周二公布的一項調查顯示，英國和歐洲的汽車相關製造商希望，使用於電動車電池之供應鏈，能搬離中國，更加移往和接近於歐洲電動車生產工廠。

目前中國主導著電動車電池的礦物原料加工，及電池和相關零件的製造；日本和韓國則落在第二和第三名。

Protolabs對歐洲200家製造商的調查顯示，他們在過去一年更加擔憂供應鏈的中斷問題，希望能與更加靠近公司本地的供應商進行合作。

日本汽車製造商日產曾在7月1日宣布，將與中國的遠景動力合作，新投資10億英鎊(約14億美元)，在英國東北部的Sundeland市的工廠生產電池。

有80%受訪企業希望電池供應鏈能更加靠近於汽車生產基地，希望在未來12個月內能做出改變的企業比例，則高達84%。

Protolabs歐洲區主管Bjoern Klaas指出，由於歐洲僅占有全球6%的電池製造，歐洲嚴重依賴於電池進口；而由於電動車需求的迅速增加，許多公司已經體認到情況必須改變。

英國政府已經宣布，2030年起將禁止汽油和柴油的新車銷售，電動車將起而代之。