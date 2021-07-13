就在市場靜待財報公布以及重要經濟數據出爐之際，13日日股上漲，東證指數盤中並一度觸及近一個月新高。早盤結束時，日經指數收28,792.06點，漲223.04點或0.78%。東證指數暫收1,968.45點，漲15.12點或0.77%，曾觸及6月17日以來最高點。

上周，日經與東證指數均收黑，主因歸咎於Delta新變種病毒株強大傳染力，以及ETF（指數股票型基金）配息賣壓所致。

日股開始進入超級財報周，許多大日企將陸續公佈獲利數字。

景氣循環以及價值型類股領漲，其中包括航運、券商與保險業者。

Norinchukin Zenkyoren資產管理對前景謹慎，認為成長型股價開始貴了，因為收益要趕上預期還需要一段時間。同時，價值型股在過去7個月左右的時間裡一直在漲，從過去來看，價值型的漲勢就屬這次最久。

需求大增下，房屋建築業者TamaHome因財報亮眼，上漲12.8%。

Kakuyasu跌3.4%，這家酒飲專門店下修本財年獲利預估值，因為新冠疫情影響，日本政府再祭出餐廳不得販賣酒類飲品禁令。