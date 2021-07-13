《華盛頓郵報》周一報導，消息來源透露，美國食藥管理局（FDA）料將就嬌生公司的新冠疫苗發出一項新的警告，稱嬌生疫苖與一種嚴重、但罕見的自體免疫疾病（autoimmune disorder）有關。

周一嬌生股價表現平穩，僅小跌0.16%，收在169.48美元。

美國疾病管控與預防中心（CDC）在發給NBC新聞的聲明中表示，在接種了1280萬劑嬌生疫苗後，已經收到約100個格林-巴利症候群（Guillain-Barre syndrome）的初步報告。

格林-巴利症候群是一種罕見的急性周邊神經病變，即身體的免疫系統誤對部分神經系統發動攻擊。

根據美國國家神經系統疾病和中風研究所的數據，每年此種疾病的罹患率約為10萬分之一，且大多數人都能康復。

美國CDC表示，接種嬌生疫苖後呈報的病例，主要發生在疫苗接種後兩周左右，且大多數患者為男性，其中許多年齡在50歲以上。該主管機構表示，現有數據並未顯示輝瑞或莫德納的新冠疫苗出現類似的現象。

《華盛頓郵報》報導，知情人士表示美國監管機構料將強調嬌生疫苗是安全的，以及接種該疫苖的好處明顯大於潛在風險。

美國FDA尚未回應媒體置評請求。

嬌生發布聲明表示，該公司已經與FDA等監管機構討論這種神經疾病。嬌生表示，發生這種情況的可能性非常低，呈報的病例比率僅略高於背景值。我們強烈支持提高對罕見事件之跡象和症狀的認識，以確保能快速識別出該疾病，並予以有效的治療。