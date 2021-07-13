中國大鋼廠寶鋼8月續開平盤，中鋼(2002)預計本周也將開出8月盤價，業界目前預期有機會小漲，整體第三季鋼價看穩中趨強、第四季強勁。但短期資金撤出傳產股，中鋼今日再度開高走低，前波飆股新光鋼(2031)、中鴻(2014)以及不鏽鋼的彰源(2030)等股價全面下挫。

中國大陸近日鋼市反彈，寶鋼8月盤價續平撐價，使得緊接著寶鋼之後開盤的越南河靜鋼廠以及中鋼盤價備受矚目。原本市場預期因疫情使得河靜最新盤價可能開低，但隨著大陸現貨鋼價上揚，河靜也有可能力守平盤。

目前來看，歐美鋼價持續在高檔，亞洲鋼市第三季也仍穩中透堅，加上下半年鋼材供需吃緊、成本壓力大的情況可能再加劇，業界認為中鋼8月盤價有機會恢復小漲，整體第三季鋼價看穩中趨強、第四季隨著旺季需求帶動盤價漲勢強勁。

鋼市第三季穩中透堅，第四季旺季轉強的趨勢可望確立，但因資金撤出傳產股，中鋼開高走低，漲多的鋼鐵股股價也全數修正。

鋼廠基本面仍佳，中鋼(2002)6月整體出貨略下滑，6月營收388.23億元，較5月新高減少2.25%，仍是第二高紀錄。第二季營收達1154.48億元新高，比第一季的978.21億元增長18.01%；上半年營收也攀高至2132.69億元，年增41.68%。

燁輝(2023)受惠鋼品銷售價量齊揚，6月合併營收達85.09億元，續創新高，較去年同期大增95.85%，與5月營收75.57億元相比，月增約12.6%；1~6月累計合併營收417.83億元，創同期新高，年增64.74%。

盛餘(2029)6月營收12.78億元，較5月11.21億元月增約14%、年增64.35%；今年1~6月累計營收68.52億元，年增55.46%。