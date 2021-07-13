開發金(2883)旗下凱基銀行主辦百和興業-KY(8404)美金2.2億元聯貸案，募集響應熱烈，共吸引15家銀行參貸，以超過2倍的額度認購結案，近日正式簽訂聯合授信合約，融資金額將運用於百和興業於越南擴廠、投資及充實營運週轉金等需求。

百和興業為國際黏扣帶、鬆緊帶及織帶製造大廠，深耕中國大陸20餘年，為多家國際知名運動品牌暨3C產品指定材料供應商。除生產鞋材、成衣及3C等輔料產品外，透過發展輔料產品所累積的織造、染色等製造能力暨銷售通路，近年跨入針織緹花網布業務領域，由鞋材輔料產品跨入鞋面材料供應鏈。旗下之越南百宏公司為越南一貫化生產針織緹花網布廠，現已進入量產，預期將為公司營運獲利帶來進一步提升。即使全球疫情籠罩，百和興業2021年1-6月累計自結合併營收較去年同期大幅成長67%，獲利續創新高。

百和興業5年期美金2.2億元聯貸案，是由凱基銀行與臺灣銀行共同擔任聯貸統籌主辦銀行，並由凱基銀行擔任管理銀行，凱基銀行藉由爭取此一市場矚目案件之主辦權，展現在國內企金市場的企圖心。除上述2家統籌主辦銀行，王道銀行、永豐銀行、華南銀行、玉山銀行、土地銀行等5家亦擔任共同主辦行，另吸引台新銀行、合作金庫、國泰世華、新光銀行、元大銀行、彰化銀行、高雄銀行、臺中商銀等銀行參與。