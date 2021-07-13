彭博社周一晚間報導，拜登政府正在考慮推動一項涵蓋印太地區經濟體的數位貿易協定，以遏止中國在該地區的影響力。

報導指出，知情人士透露該協議可能涵蓋加拿大、智利、日本、馬來西亞、澳洲、紐西蘭和新加坡等國家。

目前該協議的相關細節仍在草擬中，但可能為數位經濟制定一些標準，包括數據使用規定、貿易便捷化（ trade facilitation），以及電子海關的安排等。

在前川普政府退出「跨太平洋夥伴關係貿易協議」（TPP）談判之後，拜登此舉展現出其政府決心重返這個全球最具經濟和戰略意義的地區，並為此提出經濟計畫的初步成果。

報導指出，美國前貿易副代表、目前擔任「亞洲協會政策研究所」（Asia Society Policy Institute,ASPI）副會長的Wendy Cutler曾在4月曾投書，稱數位貿易協定將讓美國重返亞洲的貿易博弈中，美國也將考慮重新加入「跨太平洋夥伴關係全面進步協定」（CPTPP）的好處。