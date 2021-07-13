人民幣兌美元匯價13日持續上揚，截至11點52分，人民幣兌美元在岸價來到6.4646元，重回6.46元區間，較上日官方收盤價6.4727元上漲81個基點，漲幅0.13％。

人民幣兌美元離岸價報6.4681元，上漲83個基點，漲幅0.13％。

人民幣兌美元中間價13日報6.4757元，較上日報價6.4785元上漲28個基點，漲幅0.04％。