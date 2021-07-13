人民幣在岸價早盤續揚 重回6.46元價位 12:232021/07/13 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元匯價13日持續上揚，截至11點52分，人民幣兌美元在岸價來到6.4646元，重回6.46元區間，較上日官方收盤價6.4727元上漲81個基點，漲幅0.13％。 人民幣兌美元離岸價報6.4681元，上漲83個基點，漲幅0.13％。 人民幣兌美元中間價13日報6.4757元，較上日報價6.4785元上漲28個基點，漲幅0.04％。 中鋼業績年增逾62％ 獲利喊漲 受惠鋼價續揚 成交爆量 億級大戶交易倍增 #上揚 #基點 #漲幅 #元上漲 #重回 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞股補漲開趴 日股最high 04:102021/07/13 財經要聞 恒指開高早高 早盤漲1.5％ 10:522021/07/13 財經 財報行情撐腰 台股續衝 04:102021/07/13 財經要聞 《電子零件》博大H1每股稅前盈餘3.12元 營運Q3逐月高 10:022021/07/13 財經 《半導體》台積登600元 萬八到手 10:362021/07/13 財經 大戶、中實戶、散戶火力全開 Q2交易人數衝新高 04:102021/07/13 財經要聞 工紙三雄6月績昂 H2更威 04:102021/07/13 財經要聞 電子股重返主流 鋼鐵、航運「軟腳」 11:292021/07/13 財經 不斷更新》台積電領軍 台股重返萬八 衝上18018點新高 09:082021/07/13 財經 《半導體》景碩決配息1元 廖賜政接任董座 07:462021/07/13 財經 《盤中解析》電子股重返主流 台股漲百點再拚萬八 10:022021/07/13 財經 財經熱門新聞 追討損失 幣安用戶求助無門 - 全球財經 - 工商時報 半導體股 14檔飆漲停 - 財經要聞 - 工商時報 航運漲翻了 空運跟著飆 專家1句洩下半年景氣 - 財經 疫苗股慘綠 高端一度逼近跌停 聯亞跌逾20％ - 要聞 重整大王炒資產股創百億身家 林學圃違反證交法官司纏身 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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