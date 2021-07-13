台積電將在周四(15日)舉行法說會公布第2季財報，以及未來營運展望，股價今(13日)開盤即站上600元，盤中一度往上來到608元，大漲15元，成為帶領台股再攻萬八的重要功臣。

台積電6月營收衝至1484.71億元，創下歷史新高紀錄，月增32.1%，年增22.8%，第2季營收3721.44億元，季增2.68%，同創歷史新高，高於財測高標。台積電法說會除將公布第2季財報，以及第3季營運展望，預期董事長劉德音與總裁魏哲家也將說明下半年與明(2022)年半導體市場景氣，以及最新資本支出、產能布局，以及海外投資計畫等，勢必將是產業景氣的風向球。

基於台積電調高第1季現金股利至2.75元，由於第2季獲利續創佳績，法人也關切台積電後續的股利政策，台積電去年第4季的現金股利也將在法說會當天發放，總金額648.25億元的現金股利，是否會成為台積電買盤的動能也備受矚目。

法人預期，隨著高通訂單回流，加上聯發科、超微與輝達等訂單，台積電6奈米與5奈米業績可望望強勁成長，由於高效能運算客戶需求強勁，預期3奈米製程明年下半年量產後，將成為繼5奈米之後營運成長的主要動力。

外資也看好台積電先進製程已成為國際大廠爭相合作的對象，持續提高台積電的評價，目標價目前都在7、800元之譜，未來有機會挑戰千元大關。