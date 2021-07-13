微解封首日，雲林縣北港鎮朝天宮不見人潮，廟方表示，目前進香團停止進香，信眾大多集中在星期假日參拜，13日並非假日所以沒有什麼人潮，朝天宮商圈店家則認為民眾還是會擔心防疫破口，所以出來參拜、購物的人很少，只有等待正式解封才能重現往日人潮。

每年有6、700萬人次遊客的北港朝天宮媽祖廟，在防疫3級警戒後人潮大減，10日、11日微解封前最後1個星期假日，人潮有增加1、2成，但13日微解封首日，還是只有零星遊客前來參拜。

朝天宮表示，為配合防疫，5月16日起即不開放信眾入廟參拜，原本信眾希望13日微解封後可以入廟參拜，但經董監事評估，認為開放入廟會增加染疫風險，因此還是維持現狀，未來只要疫情受到一定程度控制或宣布解封，便會開放入廟。

朝天宮附近店家分析，原本期待微解封能帶來人潮，但朝天宮還是維持不開放入廟參拜，加上雲林縣政府宣布餐飲、小吃店不能內用，鎮內許多知名小吃持續歇業中，少了入廟參拜與美食誘因，民眾還是選擇不出門待在家裡。