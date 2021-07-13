警方要求楊婦去電給好友查證，結果證實對方並未借錢。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高雄市1名楊姓婦人7月4日接到多年未見好友傳來的Line訊息，對方噓寒問暖一番後，聲稱因繳稅手頭緊，缺錢應急，開口借1萬1000元，楊婦認為錢不多又念及多年友情，二話不說至銀行匯款，行員察覺有異報警，警方到場要求楊先去電對方確認，結果好友一頭霧水否認有借錢之事，成功拆穿詐騙伎倆。

高市1名60歲楊姓婦人，7月4日在家中收到久未聯繫的王姓婦人傳來Line的訊息，對方先問候楊婦「好久不見，最近好嗎？」，楊婦因多年未見到好友，被喜悅之情沖昏了頭，雙方你來我往聊天後，對方突然開口指上個月繳稅後，手頭很緊，臨時缺錢，向楊婦借款1萬1000元應急。

楊婦認為對方借的錢不多，念在多年友情關係，爽朗地答應，隨後前往銀行匯款，行員問及匯款用途，直覺有異通報警方，三民二分局覺民派出所巡佐熊端偉、警員徐鈺婷詢問楊婦後，發現是詐騙集團盜用朋友LINE帳號借錢的慣用手法，要求楊婦先去電詢問王婦，結果王婦指未聯絡楊婦也無借款行為，讓楊婦恍然大悟，警方成功拆穿騙局。