西班牙的熱門觀光地區加泰隆尼亞（Catalonia）和瓦倫西亞（Valencia）今天宣布實施新的防疫措施，以遏止2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情再起。

西班牙東北部的加泰隆尼亞當局表示，所有公眾活動都必須在午夜零時30分前結束；私人或公共場所聚會都不能超過10人。

加泰隆尼亞公共衛生局長艾吉蒙（Josep Maria Argimon）在巴塞隆納對媒體表示：「數據不只是令人憂心而已，是真的非常非常糟糕。」

西班牙中央政府首席流行病學專家西蒙（Fernando Simon）表示，全國數週來面臨「快速」且「數量龐大」的病毒感染，最近14天，每10萬名居民就有368起病例。

他說，最近這波疫情的感染者，主要是30歲以下、未接種疫苗的群體。

位於加泰隆尼亞南方的瓦倫西亞省，有32個城鎮恢復施行凌晨1時至6時的宵禁，包括地區首府瓦倫西亞市（Valencia），所有集會限制在6人以下。瓦倫西亞市是僅次於馬德里和巴塞隆納的西班牙第3大城。

由於西班牙確診病例增加，法國上週已建議民眾不要前往旅行，並將西班牙列為「紅色警戒」國家。

根西班牙衛生部資料，境內4700萬人口中，59%已接種至少1劑疫苗，有45%完整接種。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1100713