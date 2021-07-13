原PO將對方家屬的求償清單放上網。（截自臉書社團《爆怨2公社》）

對方家屬還列出改建浴室費用21萬多元，有網友回應：「你是撞到他家浴室哦？」。（截自臉書社團《爆怨2公社》）

一名網友上網訴苦，表示遇上「馬路三寶+貪婪家屬」，一輛機車從車縫中突然鑽出來、違規橫越雙黃線轉彎被他撞上，騎車的阿嬤與阿公1死1傷，阿嬤死亡還是因為家屬堅持送到較遠的醫院，延誤就醫導致，最後被家屬求償超過1千萬元。一開始原PO以為自己有錯，還下跪超過5次；最後發現，自己完全沒有違規，只是遇上三寶的倒楣人。

一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，近10個月前發生車禍，把車禍影像放上來，證實自己真的遇到了三寶+貪婪家屬。

從原PO的行車記錄影像可看到，行經一處路口等紅燈，綠燈亮起後繼續前行，對向車道突然一輛雙載機車從車陣中竄出，跨越雙黃線左轉，遭原PO駕駛車輛撞上。原PO表示，車禍當下，騎機車的阿嬤跟被載的阿公受傷，但兩人都意識清楚，只是家屬堅持把傷者送到比較遠的醫院，變成一死一傷（阿嬤過世），於是延誤就醫致死的部分，也算在原PO頭上。

原PO表示，他沒有超速、酒駕、危險駕駛等違規，剛開始真的以為是自己犯錯，還跪求家屬原諒不只5次以上，那段時間超難過的。不過隨著初判表和鑑定報告出來，刑事部分據律師表示應該是不起訴，只剩家屬告的過失傷害和損害賠償的民事部分。

原PO附上對方家屬求償列表，阿嬤部分求償700萬元、阿公則是求償390多萬元，總計求償金額近1100萬元。原PO感嘆，分享影片是希望讓大家注意交通安全，有時候不是自己注意安全就沒事；也提醒家裡有長輩的網友，「請好好關心他們，不要讓他們自己騎車，別人太危險了！」。

眾多網友看完原PO遭遇，紛紛回應：「把阿嬤當大樂透，阿公你準備當你金孫們的威力彩了」、「你是 撞到 他家的 財神爺喔！」、「有機會我找找我的…之前遇到三寶 現在半癱瘓 家屬開3720萬」「雖然死者為大需尊重，但明顯就是對方逆向突然衝出來，法院鑑定報告你也無任何過失，請問要賠償什麼？頂多就強制險死亡理賠而已，看你要不要賠點道義上的白包而已」、「道歉都不需要 全權保險公司和律師處理就好了」、「無肇責就不用管他要多少了，基於道德上是要去拈香一下，其他的都不用理對方，還有你車子記得求償，對方全責不用客氣（對方都敢列那種鳥單據了）回原廠該修的修該換的換，看是對方要賣田賣什麼來賠」。