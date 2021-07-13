疫情期間，民眾宅在家時間較以往長，上網的時間也相對久。行政院消保處發現多起業者假網路交友之名，行不當銷售之實，從而衍生消費糾紛之案例，據統計，今年1月至6月網路交友消費申訴案件已有近80件，已達去年全年申訴件數，且提出此類消費爭議申訴者多是男性消費者。

假網路交友樣態如女性美容服務從業人員參加交友軟體認識消費者後，邀約到店捧場或體驗；體驗做臉時，多位女性美容服務從業人員不斷探詢消費者經濟能力，並推銷產品。之後拿出一堆保養品宣稱其效果，推薦消費者試用。在未告知產品價格下，女性美容服務從業人員擅自或要求消費者拆封試用，待體驗結束後，卻表示拆封即視為同意購買，消費者必須支付全部金額。

而若消費者表示能力不足以支付全部價金，女性美容服務從業人員則假意表示可以分期付款，並拿出印製定型化契約，要求消費者簽名，表示總公司要核對身分等個人資料之用。消費者在不明究理下簽名，事後才得知向資融公司辦理分期貸款。

消保處副處長吳政學表示，近來多起類似案件，但透過網路交友方式銷售屬「訪問交易」，7天內可無條件解除契約；而業者可能稱「物品已拆封」無法退款等，但近來法院判決多認為「檢查為必要行為」，仍可全額退款，但呼籲消費者應謹防假交友真銷售、假交友真貸款。