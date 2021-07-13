中央流行疫情指揮中心日前推出「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，今起針對第一輪登記者發送簡訊，開放預約接種，同時今也開放18歲以上民眾登記意願，導致系統塞車，一度有6000多人同時上線。

指揮中心上周開放第9、10類公費對象登記疫苗接種意願，並在昨日傍晚進行第一輪結算。截至昨日，全台已有284萬8778人完成意願等級，其中登記接種AZ疫苗者，有8萬2874人，佔總登記人數2.91％。而登記莫德納疫苗的人數則有171萬1681人，佔總登記人數的60.08％。同時登記AZ、莫德納者，則有105萬4223人，佔總登記人數37.01％。於7月11日下午2點後，重新選擇AZ者則有170萬655人。

今日起，指揮中心針對第一輪登記意願的對象陸續發送簡訊，開放收到簡訊者上網預約接種。另今早指揮中心亦宣布新增開放18歲以上民眾登記接種意願。

健保署長李伯璋表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」在今早10點多之前沒有問題，但後來卻出現塞車。健保署參議李國隆說，系統在今日11點49分左右，1分鐘有6000多人同時上線。李伯璋表示，該署和政委唐鳳一直保持聯繫，目前健保署的問題已經解決，不過關貿的系統仍在當機。