BNT疫苗完成採購簽約，政府和綠營人馬忙搶功，資深媒體人黃光芹今天提醒民眾「小心，收割大隊來了！」她列舉政府「五大錯失」，痛批在蔡英文總統轉向開綠燈之前，政府表現實在不及格，還老開空頭支票。要政府不要再往臉上貼金。「死抱著基本盤，或在同溫層取暖，不過是愚民罷了！」

黃光芹在臉書發文表示，疫苗不是從石頭縫裡繃出來的，如果說官民合作有成，那也是發生在6月12日蔡英文總統轉向，開了綠燈以後。在此之前，政府的表現實在不及格。「要感謝，我只感謝蔡總統和柯建銘總召兩人」。

她列舉政府在BNT疫苗採購上的五大錯失：錯失東洋去年10月採購3000萬劑先機；政府今年3月對BNT德國原廠採購破局後，始終跳不出框架，不信任全然的商業模式；5月民間進場協力，政府缺乏政策導引；府院不同調，蔡總統開綠燈，指揮中心屢閃黃燈，慈濟差一點被丢包；政策轉向後，官方才終於進場，成為牽成民間採購的關鍵力量，但時機已受延宕。

黃光芹也批評6月1日痛斥張小燕的駐德代表謝志偉，發文感謝疾管署公職人員、感謝「德台協會」，「全文標舉官方有功，完全不提民間力量」。

她說，民進黨立院黨團開記者會，虛擬「將」有4457萬劑疫苗到位，殊不知就在這個月底，700多萬劑現有疫苗有可能打完，民間採購的1500萬劑，才完成簽約，最快也要9月底到貨。從蘇貞昌院長不斷開出3000萬劑的空頭支票，到如今民進黨立院黨團將疫苗數量加碼到4457萬劑。「如果政府真要打假，不如先從自家人下手」。

黃光芹指出，微解封變「危」、「偽」解封的背後，隱藏疫苗荒早已成為台灣防疫的最大天敵。尤其多少家長現正渴望，BNT疫苗可以在開學以前送達，好打在青少年學子身上。政府如果當不成「Mr.想辦法」，至少不要往臉上貼金。死抱著基本盤，或在同溫層取暖，不過是愚民罷了！