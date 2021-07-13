嘉義區免試入學榜首涂詠程同學，以第一志願錄取嘉義縣立永慶高中，顯見嘉義縣社區高中辦學績效，已獲得家長與學生的肯定。（永慶高中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今13日全國高中職免試入學放榜，嘉義縣東石國中畢業生涂詠程是今年嘉義區免試入學榜首，以第一志願錄取嘉義縣立永慶高中，希望3年後能考進理想中醫系，而永慶高中經過幾年努力與耕耘，即使面對少子化衝擊，3年前開始逆勢增班，高中部從原本12班，到今年8月已達到18班規模，3年間增加6個班。

涂詠程說，之所以選讀永慶，除有感永慶近年來升大學榜單成績亮眼，尤其最近2年連續培育出醫學系、中醫系高材生，讓他深信就讀社區高中也可以很「威」！加上去年底代表嘉義縣參加字音字形組全國語文競賽，曾與永慶代表隊師生相處數日，當時就對永高老師的專業、認真及學生的熱情、積極印象深刻，考量社區高中在繁星甄選上具相對優勢，最後選擇離家較近的永高。

東石國中校長黃國軍說，涂詠程成績優異，會考成績5Ａ＋＋，作文5級分，是東中榜首，此外，涂生亦為東石藝才班打擊部同學，曾參與多項比賽，並獲得4項全國音樂比賽參賽權，109學年度參加嘉縣語文競賽，在字音字形組勇奪全縣第一，亦是全縣模範生代表，在師生眼中是人緣好、品學兼優的好學生。

嘉義縣教育處代理處長李美華表示，過往嘉縣優秀學生選擇高中時，寧可舟車勞頓，也要到嘉義市念離家較遠的明星學校，不過詠程同學就近選擇永慶高中，不但深具勇氣，而且充滿智慧，因為這是最好的選擇，期許他未來能成為永慶高中閃耀的新星，為嘉義縣增添光彩！

永慶高中校長蘇淵源表示，得知詠程同學以嘉義區免試入學榜首之姿選讀永高時，感覺既榮幸又開心，強調永高這幾年的努力與耕耘，家長都看見了，這是對永高最大鼓勵與支持。

蘇淵源說，在少子化衝擊下，永高從3年前開始逆勢增班，高中部從原本的12班，到今年8月已經達到18班的規模，3年之間增加了6個班。值得一提的是，今年4個普通班全部額滿之外，首次以考試入學分發招收的「AI科技特色班」也達標，共錄取32人。