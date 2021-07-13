測試大廠京元電子(2449)受群聚染疫事件影響，2021年6月及第二季營收同步下滑，投顧法人預期獲利將雙位數「雙降」，但隨著全面復工且步入傳統旺季，預期第三季營收及獲利將同步雙位數「雙升」創高，全年營收及獲利仍可望繳出雙位數成長、同步改寫新高。

京元電股價近期於43.2～45元區間盤整，今（13）日開高後大致持穩盤上，最高上漲2.03％至45.3元，惟隨後再度壓回平盤，截至11點半小跌0.11％，在封測族群中表現偏弱。三大法人本周偏多操作，昨日買超達1407張。

京元電受群聚染疫事件影響，6月自結合併營收19.78億元，月減達30.85％、年減達20.81％，創近26月低點，使第二季合併營收75.97億元，季減0.44％、年減0.92％，仍創歷史第3高。累計上半年合併營收152.28億元，仍年增3.88％、續創同期新高。

投顧法人認為，京元電受短期產線降載影響，毛利率估略降至28％左右，使稅後淨利季減、年減逾1成，每股盈餘（EPS）估約0.77元。不過，隨著6月中下旬陸續復工，移工已於7月5日全面復工後，稼動率將回復高檔水準。

展望後市，隨著第三季進入傳統旺季，投顧法人預期5G系統單晶片（SoC）、CMOS影像感測器（CIS）、高速運算（HPC）、車用電子測試需求暢旺，京元電在全面復工下，稼動率維持高檔，下半年可望填補6月部分遞延訂單。

投顧法人指出，京元電受惠半導體需求暢旺，今年前5大客戶營收貢獻均見雙位數成長，預計第四季5G毫米波（mmWave）頻段手機推出，晶片測試時間增加、且測試精密度提升，京元電購置更高階測試平台，有助帶動測試單價增加，第四季預期新增約5％測試產能。

投顧法人看好京元電第三季營收「雙升」逾1成，配合毛利率回升帶動稅後淨利「雙升」逾4成，同步改寫新高，全年稼動率將維持高檔，預估今年營收可望年增逾1成、稅後淨利年增逾4成，同步改寫新高，每股盈餘估逾3.9元。京元電不評論法人評估數據。

投顧法人認為，京元電擬配息2元，目前殖息率達4.5％具下檔支撐。隨著5G、HPC、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、車用電子等應用發展，IC測試需求增加、且大者恆大進入門檻提高，將使京元電營運受惠、獲利持續創高，給予「買進」評等、目標價52元。