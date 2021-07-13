富旺(6219)6月營收飆歷年新高，達11.7億元，上半年營收改寫同期新高，今日多頭反應冷淡，早盤僅能勉強維持平盤上方游走，近午更翻黑小跌。

富旺董事長林正雄表示，疫情趨緩加上高通膨，預估房市下半年將有報復性反彈，綜觀美國五月通膨率5%、台灣5月通膨率2.48%，高通膨加低利率時代，消費者會將資金往房地產布局，聰明買房當然是拿銀行的定存0.5%左右來投資不動產，才能免於個人理財的負利率。因應高通膨時代來臨，富旺早已規劃未來四年營運成長的動能，各建案持續如火如荼的施工及推案中，且今年上半年的簽約戶數率較去年同期成長66％，隨著施作工程如預期進度，將有助於對未來營運挹注穩健的成長動能。

展望2021下半年，富旺說，隨著疫苗施打率漸增、確診人數走降，下半年賞屋需求有機會回升，將持續鎖定全台合適地區做為重點獵地規劃發展，採「小坪數、多案量」策略積極搶市。

今年富旺已取得台中高鐵鄰近土地使用權、以及布局雲林斗六精華商用土地，加上今年全省新案：新竹新時代、綠園六期、苗栗協奏曲、雲林國際園首、高雄微美居御金特區，新案總銷達50億，將力拚讓今年營運更上層樓。

富旺6月合併營收達新台幣11.7億元，改寫歷年來單月營收新高，年增155.5％；上半年合併營收16.05億元，年增32.73％，創歷史同期新高。