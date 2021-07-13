科博館微解封，本館開放4場展廳，大小恐龍迷一早就來探訪久違的恐龍們。（陳淑芬攝）

科博館微解封，本館開放4場展廳。（陳淑芬攝）

科博館今天起微解封，本館開放4場展廳。（陳淑芬攝）

科博館今天起微解封，首日入門票早已預約搶購一空，防疫封館睽違2個月後，大小恐龍迷再度來造訪恐龍風采。科博館副館長羅偉哲表示，一早就有人來排隊等候，防疫展示場以恐龍廳最熱門；5年來首從美國回台的黃小姐說，她從小就是恐龍迷，得知微解封立即查詢科博館資訊，第一時間帶女兒來看恐龍，沒想到3歲女兒看得入迷，1個多小時還不願離開。

科博館微解封，開放本館的第一特展室、第三特展室、第四特展室、生命科學廳1樓及921地震教育園區、鳳凰谷鳥園生態園區及車籠埔斷層保存園區等3處園區作為防疫展示場，本館每天限3個時段入館參觀，每時段最多不超過100人，單日總門票數為300人次。今天首日門票，昨天已預約搶購一空；至於17日第一個周末，目前預約已超過6成。

羅偉哲指出，一早8時許，就有不少親子到場排隊，就教育部及館方立場雖然微解封，還是以防疫為優先，而限制時段、人數及場域，本館開放的4場展廳，位於生命科學廳的恐龍廳最受歡迎，因恐龍已滅絕，人類對恐龍的生命具很大想像空間，大小恐龍迷依然熱情。

34歲黃小姐是台中市人，她遠赴美國求學、結婚定居，5年來第一次回台，她從小就是恐龍迷，得知科博館微解封訊息，立即上網預約門票，帶著3歲及8歲的女兒一起來看恐龍，沒想到，小女兒在恐龍廳待了1個多小時，還不願離去。

40歲蔡先生帶孩子來看恐龍，他說，是科博館恐龍卡友，平時常來看恐龍，防疫期間在家關太久了，小孩吵著要看恐龍，父子都是恐龍迷。