半導體族群領漲下，13日韓股走高，目前大盤在3,271.28點，漲24.81點或0.76%。同時，韓元走升，韓國公債殖利率也上升。

三星電子漲0.38%，SK海力士漲2.5%，Naver也漲2.87%。

中國大陸貿易數據優於預估，市場對美企第2季季報也樂觀看待。不過通膨數字，以及聯準會主席國會證詞都將是投資人要關注的。

目前，一美元可兌1,145.6韓元，韓元升0.12%。

韓國3年期公債殖利率上升3.7個基本點至1.42%，而10年期的也增1.3個基本點至2.035%。