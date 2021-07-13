一名鄭姓男子長期懷疑妻子跟女兒的籃球教練有婚外情，竟用自己的本名，在臉書PO文辱罵妻子「妳這個賤人！」、「去討客兄！」、「有媽不好好做，要做婊」，還設定可供好友瀏覽，還將具有妻子本名的LINE對話擷圖附上，妻子友人看到後告知，她衣褲之下控告丈夫公然侮辱。法院審理後認定，鄭男PO文已可讓多數好友看到，判處拘役10天，得1萬元易科罰金，仍可上訴。

根據判決書記載，鄭姓男子長期以來懷疑妻子與女兒就讀學校的籃球教練有婚外情，在109年8 月12日，在Facebook臉書上，以自己本名帳號公開發表 「妳這個賤人！」、「去討客兄！」等文字訊息，並附上內含妻子姓名之通訊軟體LINE對話內容擷圖，使認識雙方之人，可由鄭男文字所指涉之對象即為妻子 。

檢察官認為，鄭男以賤人、討客兄等語辱罵妻子，指摘僅涉於私德而與公共利益無關，足以毀損妻子名譽之事，供不特定之臉書使用者瀏覽該貼文，妻子經經友人告知該貼文後提告。

但鄭男雖坦承有貼文之事實，卻否認有何妨害名譽犯行，辯稱：「我會罵她賤人，是因為她做的事都不承認，在小孩面前講假話，這貼文只有我的朋友看的 到，妻子不是我臉書好友，她拿我不公開的貼文來質問我，我覺得不合理。」

法官認為，鄭男以「賤人」、「討客兄」等文字，係屬貶抑、輕賤人格之負評用語，衡之一般社會共識及普通常識，沒有見過其餘解釋，鄭男用貶抑、輕賤人格之負評用語對妻子相加，足以貶損告訴人之名譽及人格之社會評價，使妻子在精神及心理上感受到難堪或屈辱，有公然侮辱之犯意。

法官也認定，鄭男用自己帳號，先將貼文閱覽權限設定為好友，使特定多數人得共見共聞，而在自己臉書個人頁面發表『妳這個賤人！』、『去討客兄！』、『妳他媽有媽不好好做，要做婊』等文字訊息足以貶損鄭妻的名譽及社會評價，因此依公然侮辱罪判鄭男拘役10日，得以1萬元易科罰金。可上訴。