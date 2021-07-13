13日起微解封，台鐵表示即日起回復20列次區間（快）車，包括17列次區間車及3列次區間快車；另也回復開行6列次對號列車，包括西部幹線4列次及東部幹線2列次。

台鐵局局長杜微12日至綜合調度所聽取簡報，了解回復開行列車的準備作業。杜微指出這次回復開行列車，主要是配合疫情狀況，增加運能，降低車內旅客擁擠度，同時也要注意車廂及車站的清消與人流管理，讓乘客享有良好的乘車環境。

不過台鐵局提醒，各級對號列車包括太魯閣號、普悠瑪號、自強號、莒光號及復興號等仍然禁止站票，也禁止持定期票或悠遊卡、一卡通等電子票證搭乘對號列車，直到疫情警戒第三級結束止。

另外列車上、各車站付費候車區與非付費區域等仍然禁止飲食，除非因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速戴口罩。列車上也仍然停售台鐵便當。

原本台鐵11日公告有條件開放車站商場餐廳內用，但仍須依循各地方政府相關餐飲業防疫管理措施或規定，因此台鐵商場內餐飲業仍只能外帶不可內用。