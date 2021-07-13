台積電、永齡基金會完成BNT疫苗採購協議，國民黨執政4縣市提出BNT疫苗採購申請；民進黨立院黨團今質疑，購買疫苗已經告一段落，台灣將獲5000萬劑疫苗，代表國人接種兩劑疫苗是足夠，要國民黨與藍營地方政府別再亂。

民進黨團今召開記者會；民進黨立院團幹事長劉世芳指出，現階段應以全民以疫苗接種覆蓋率為目標，自己健康、國人健康，有助於疫情趨緩。

她說，這段日子除了感謝府院黨、鴻海永齡基金會、台積電等願意促成購買BNT疫苗，卻也發現台灣第一反對黨國民黨，對於疫苗採購沒有幫忙；目前採購已告一段落，為何國民黨主席仍協調四個縣政府遞件？這引起我們疑慮」。

黨團書記長羅致政指出，台灣現在掌握4457萬劑疫苗，若慈濟順著這幾天購買BNT模式，將再將500萬劑疫苗，台灣將獲得5000萬劑疫苗，代表國人接種兩劑疫苗是足夠的，因此對地方政府來說，買疫苗並非有急迫性；不了解少數地方首長硬要亂入，其目的為何。

黨團副幹事長黃世杰提及，南投、台東、花蓮、雲林被點名要另行委託藥商買BNT疫苗，但在疫苗配送、接種、剩餘情形上，庫存仍很多，地方政府除了防疫，更重要是提供疫苗給民眾施打。

羅致政痛批，國民黨在江啟臣帶領下以疫謀亂、內政上錯誤百出，在對國際傷害上，不但沒有道歉，反而強力背書，不得讓人懷疑這就是國民黨主流戰線，對台灣友邦、國際形象不斷抹黑、扯後腿，對國內就是以疫謀亂，創造台灣內部分裂。