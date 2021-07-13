中國海關總署13日公布，中國6月進口增速較上月有所放緩，出口增速較上月加快。以美元計價，6月進口增速36.7％，低於上月增速的51.1％；6月出口增速32.2％，高於上月增速27.9％。

以美元計價，出口增速自2020年6月份以來已經連續11個月保持正增長，進口則為連續8個月正增長。

針對大宗商品價格上揚帶來的通膨壓力，中新網報導，海關總署統計分析司司長李魁文13日在記者會上表示，國際大宗商品價格上漲階段性推升企業生產成本，但輸入性通膨的風險仍屬總體可控。

李魁文表示，自2020年下半年以來，國際原油、鐵礦砂等價格快速上漲。2021年上半年，中國原油進口均價為每噸人民幣（下同）2888.5元，年增20.5％；鐵礦砂進口均價每噸1075.8元，年增67.3％。他稱，近期大陸國務院部署做好大宗商品的保供穩價工作，政策效應持續釋放，也有利於穩定市場，強調輸入性通膨的風險總體可控。