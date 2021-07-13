42歲時尚媽咪Meody（殷悅）曾是美國華埠小姐，來台當歌手又轉戰主持界，亮眼外型和率真個性深受粉絲喜愛。受全球疫情影響，她6月初自爆已2年沒看到父母，終於在當月低調飛回娘家探親，相聚短短一個月便離美返台，她看到雙親在機場不捨揮別，忍不住流下淚水：「謝謝照顧，等你們來台灣。」

Meody昨（12日）在臉書粉專PO文透露將返台，「我…已是兩個孩子的媽，我…年齡已算熟女，但是～我…依然覺得當女兒最幸福，我…今晚回頭看到他們依依不捨有瞬間泛淚。」原來父母在機場朝向走遠的自己揮手道別，Meody感動到熱淚盈眶，趕緊拍下窩心的畫面，並向父母溫情地喊話：「謝謝你們這次的照顧與陪伴，我很開心，希望你們也是！等你們來台灣。」

短短不到一天，這則貼文就吸引10萬人按讚，連演藝圈星友都有感而發的留言，像是鍾欣凌「這種的揮手真的好感動」、黃小柔「爸爸媽媽永遠的寶貝女兒……」、秀蘭瑪雅「當寶貝女兒真的最溫暖」、林立雯「光看這張照片就泛淚了」等，還有大批網友也被感動，大呼親情真的最可貴。

Meody今早（13日）抵達台北，她在IG限時動態分享機場所有流程都很順暢，現場的工作人員也都很嚴謹專業，感謝有他們的協助；回到家時，老公還在門口前歡迎她，Meody拍下這一幕，感動的大呼：「吳先生難得的浪漫！」

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