【旅奇傳媒/記者-張偉浩】看準鐵道運輸對於觀光發展的重要性，交通部已成立「鐵道觀光推動小組」，臺鐵並已配合規劃打造一系列五星級的觀光車隊，除了2020年首度導入美學，成功改造的觀光列車「鳴日號」，2022年前還將陸續推出多款不同風格的觀光列車，包括藍皮解憂號、海風號、山嵐號、及未來頂級豪華的「鑽石寢臺」列車，屆時臺鐵車隊將呈現嶄新亮麗的風貌，引領風騷。

回顧2020年全球因受肺炎疫情影響，旅遊業也連帶遭受全所未有的衝擊與挑戰。因邊境管制，國人旅遊地點從國外轉到國內。而向來在國際旅遊市場深受歡迎鐵道旅遊，也移轉到國旅市場，這股熱切需求也正是旅遊商機。臺鐵是世界上唯一環島的鐵路，路網綿密且深具特色，過去營運以交通運輸為主，現在臺鐵要積極拓展鐵道旅遊市場。

時任交通部長林佳龍表示，設定2022是驗收年，超前部署開始行銷，把前導整備工作做到位，同時規劃良好的商業營運模式，讓未來國外觀光客來臺灣旅遊，可想到以雙鐵為主軸，透過區域觀光聯盟，帶動未來觀光立國，這是讓臺灣從防疫大國變成觀光大國的契機。此外，未來臺鐵還將規畫主題風格觀光車站、盤點鐵道觀光路線；期盼藉由鐵道串聯旅遊、人文與美食等相關產業，共同推動鐵道觀光，讓旅客能深度體驗臺灣多元文化，再創臺灣觀光新魅力。

臺灣鐵路管理局副局長馮輝昇表示，隨著臺鐵美學新能量，鳴日號列車啟航！由臺灣本土設計師邱柏文操刀，莒光號傳統的橘色調的車身，結合尊榮的黑色調，穿梭在島嶼之上，讓臺灣的鐵道故事邁向未來。

▲商務車廂擁有全視野明亮觀景窗。 圖：臺灣鐵路管理局／提供

▲美與機能兼具的吧台車廂。 圖：臺灣鐵路管理局／提供

▲客廳車廂可面窗而坐的旋轉式座位。 圖：臺灣鐵路管理局／提供

▲鐵道旅遊中感受「風景中見列車，列車即是風景」樂趣。 圖：臺灣鐵路管理局／提供

此後為了要接臺灣鐵路管理局超前部署鐵道觀光旅遊 展現臺鐵拓展市場決心2021藍皮解憂號：懷舊、解憂、漫行，2022海風、山嵐號：慢活、下午茶，未來鑽石級列車：頂級豪華寢臺多樣觀光車隊曝光！

接續國內外鐵道旅遊風潮興起的熱度，臺鐵預計在今年再推出藍皮解憂號，來回行駛雙東微笑曲線，讀本小說、喝杯啤酒感受海風輕拂；2022年也規劃推出海風號、山嵐號觀光列車，讓閨蜜、姊妹，甚至是貴婦在火車上享受下午茶，體驗不一樣的悠閒時光。

未來也將規劃推出鑽石級觀光列車上線營運，則是打造「移動的城堡」的概念，讓旅客在火車上享受5星住宿，品嚐奢華美食。價格區間從平價至高端，以吸引不同屬性客層來消費，全面吸引臺灣旅客目光，更放眼疫後國際旅客市場。

各觀光車隊營運規劃如下：

※臺鐵未來鐵路旅遊4大方向發展

1.火車復興：推動鐵道觀光成為旅遊主流形式

近年來歐洲各國環保意識抬頭，相關單位與人士以氣候變遷的角度，提出恢復夜行列車的遊說行動。強調減少碳排放，火車比飛機更能減輕地球的負擔。 2020╱3月歐盟宣布2021歐洲鐵路年（2021 The European Year of Rail），實現歐盟綠色協定（European Green Deal）之一環，目標是2050年實現歐洲氣候中和。

此外，Booking.com於2019╱10╱17公布「2020年8大旅遊趨勢」，針對30個國家包含臺灣等2萬2000名受訪者進行調查顯示，交通工具變成旅遊的樂趣重點，也對於傳統火車之旅很感興趣，更不介意多花點時間才抵達目的地。 可見，「鐵道旅遊」，從19世紀到21世紀，歷經179年依然是觀光旅遊界的寵兒，也永遠引領世界潮流。而臺灣的鐵路路網綿密且深具特色，要快速的有高鐵、要環島的有臺鐵、要看高山的有阿里山森鐵，還有深具歷史意義的糖鐵，如此多元精采的鐵道，「2022臺灣鐵道觀光旅遊」當然能與世界無縫接「軌」！

2.優化升級 讓臺鐵成為美好旅遊的連結點

建構完善大眾運輸及旅遊服務資訊中心，即是建立一個以鐵道運輸為骨幹的旅遊系統。臺鐵局攜手雄獅旅遊集團一起打造南港、新烏日、新左營、花蓮、枋寮等5個鐵公路聯運的區域轉運中心。未來從各車站節點出發，讓臺鐵成為美好旅遊的連結點。

3.異業結盟，即場站、車輛、路線、服務，升級大躍進

建立專屬觀光車隊陸續登場，形塑未來火車將不只是運輸工具，而是旅遊的目的地。除了觀光車隊升級，車站服務場域也將全面升級。未來我們將配合區域轉運中心打造4個禮賓候車室，同時也在枋寮站打造一個藍皮夢幻基地。另外也進行南迴車站改善計畫，以美學打造8個車站（南州、佳冬、內獅、加祿、大武、金崙、太麻里、知本），將南迴線各站連結成最美的微笑曲線。在支線上，導入美學設計重新打造具有魅力特色的觀光旅遊支線，包括集集、內灣、平溪3條支線以及舊山線。

4.區域整合，即結合食宿遊購行之鐵道旅遊產品共同推廣

未來我們將藉由旅行社專業經營管理能力，帶領臺灣鐵道觀光風潮，以鐵道觀光來鏈結臺灣各地觀光資源，並以深度、在地旅遊產品展開更多層次的交流，打造更多元豐富的鐵道旅遊生態圈，共同推廣。除了深耕國內市場外，也為疫情結束後做準備，以全力擴展Inbound旅遊市場。

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