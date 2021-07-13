傳今簽約買BNT 慈濟：積極進行中 12:492021/07/13 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 慈濟採購BNT疫苗，日前向食藥署遞件。（慈濟基金會提供／林良齊傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國疫情嚴峻，繼台積電、鴻海永齡基金會各完成採購500萬劑BNT疫苗後， 外傳慈濟將在今天簽約，慈濟聲明指出，目前合約的簽署仍在積極進行中，有進一步的訊息，一定盡快跟大家報告。 地方買疫苗 政院稱沒開專案必要 阿中：以前眼睛沒辦法看到現在結果 #慈濟 #疫苗 #BNT #簽約 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首批疫苗登記預約簡訊來了 最快16日開打 10:592021/07/13 生活 接種BNT後半年抗體驟降 港專家：須補打第3針 買第二代疫苗要快 10:302021/07/13 兩岸 黨政高層稱 1500萬劑同步談判 04:102021/07/13 焦點要聞 鴻海、台積電與上海復星簽約 羅智強揭：民進黨崩潰了 10:302021/07/13 政治 今開放18歲以上登記接種意願 還可以選疫苗 10:132021/07/13 生活 企業採購BNT過程惹議 蘇揆：符合原產包裝、生產、直送台灣原則 11:092021/07/13 政治 為了3個字 趙少康：BNT晚到3個月 10:352021/07/13 政治 透過商業談判 台積電與永齡完成1000萬劑採購及捐贈 BNT每劑約980元 耗資百億元 04:102021/07/13 焦點要聞 BNT買到了！高金素梅「神引用」王世堅金句 嗆爆蔡政府和1450 11:202021/07/13 政治 揭BNT最快到貨時間 急診醫：輪到你就快打疫苗 07:512021/07/13 生活 台積電、永齡買到BNT疫苗後 謝志偉終於說話了 08:112021/07/13 政治 生活熱門新聞 疫苗第二劑怎預約？指揮中心釋疑：莫德納、AZ做法不同 - 生活 莫德納、BNT、AZ打哪個好 專家曝最有效疫苗：快去打 - 生活 泰山-天母616路公車駕駛確診 路線涵蓋雙北急匡列56人 - 生活 環南市場母女檔PCR陽性 引爆家戶感染12人確診 - 生活 東南亞獨角獸後的金庫資本 丁學文預告9月大動作 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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