我國疫情嚴峻，繼台積電、鴻海永齡基金會各完成採購500萬劑BNT疫苗後， 外傳慈濟將在今天簽約，慈濟聲明指出，目前合約的簽署仍在積極進行中，有進一步的訊息，一定盡快跟大家報告。

地方買疫苗 政院稱沒開專案必要
阿中：以前眼睛沒辦法看到現在結果
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